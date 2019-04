Im Bereich Energie stelle zudem die Verknappung des Angebots seitens der OPEC eine zusätzliche Preisstütze dar. Zur Schwäche würden hingegen die Edelmetalle neigen - bis vor kurzem mit Ausnahme von Palladium, welches in Katalysatoren für benzinbetriebene Kraftfahrzeuge verwendet werde. Offensichtlich seien die niedrigeren Zinserwartungen bei den Edelmetallpreisen bereits ausreichend berücksichtigt worden, seien also entsprechend eingepreist. Denn zuletzt hätten die Edelmetalle nicht mehr von der Zurückhaltung der Notenbanken profitieren können. Die Analysten würden im Prognosezeitraum unverändert von einer volatilen Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise ausgehen.



Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. In der kürzeren Frist könnten viele andere Variablen wie z.B. Marktstimmung oder Positionierung spekulativ orientierter Marktteilnehmer einen Einfluss haben. Seit 2016 würden sich die Rohstoffpreise im Großen und Ganzen volatil seitwärts bewegen. Die Produktionskapazitäten würden ausreichen, um die steigende globale Nachfrage nach Rohstoffen zu bedienen. Das länger anhaltende relativ niedrige Rohstoffpreisniveau hinterlasse jedoch Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit, was sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung auswirken dürfte.



Man werde aber auch die Nachfrageseite genau beobachten müssen, denn es stelle sich zunehmend die Frage, wann der Weltwirtschaft die Puste ausgehen werde. Die Analysten würden mit einer Abschwächung der Wachstumsdynamik rechnen und im Prognosezeitraum eher von einer Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise ausgehen. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen starke Preisschwankungen auftreten könnten. (April/ Mai 2019) (10.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die seit Jahresanfang beobachteten Preistendenzen an den Rohstoffmärkten haben sich auch in den vergangenen Wochen fortgesetzt, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturabhängigen Rohstoffbereiche wie Industriemetalle und Energie würden von den ersten Anzeichen einer Stabilisierung bei den globalen Stimmungsindikatoren profitieren. Außerdem würden die positiven Nachrichten über die Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelskonflikt stützen. Zudem habe der befürchtete No-Deal-Brexit deutlich an Wahrscheinlichkeit eingebüßt. Und nicht zuletzt würden die großen Notenbanken (vor allem die Europäische Zentralbank und die US-FED) dazu beitragen, die Konjunkturerwartungen zu stabilisieren und die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten im extrem niedrigen Bereich zu verankern, indem sie eine Pause beim Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik einlegen würden. Davon würden die konjunkturabhängigen Rohstoffe profitieren.