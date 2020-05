Paris (www.aktiencheck.de) - Fakt ist: Aufgrund der Corona-Pandemie wird der globale Wirtschaftsmotor deutlich an Fahrt verlieren, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ungewisse ZukunftVor allem aufgrund der Coronakrise gehe etwa die EU-Kommission in ihrer jüngst veröffentlichten Frühjahrsprognose davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum dieses Jahr um 7,7 Prozent nachgeben werde, während der Internationale Währungsfonds einen Rückgang um 7,5 Prozent prognostiziert. Wenig Begeisterung würden auch die vorläufigen Zahlen zum US-BIP für das erste Quartal auslösen (minus 4,8 Prozent), zumal das Minus für den zweiten Jahresabschnitt aller Voraussicht nach weitaus kräftiger ausfallen werde. In die Industriemetallkurse sei zwar schon längst ein Konjunktureinbruch eingepreist, aber: Sollte die Wirtschaft weniger kräftig unter Druck geraten als derzeit vom Rohstoffmarkt erwartet, könnten die Kurse auch schon bald wieder eine nachhaltige Trendwende einläuten. Auf der anderen Seite sollten Anleger aber auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die Wirtschaft weitaus stärker leiden werde als derzeit noch vermutet - mit den entsprechenden Auswirkungen auf die konjunktursensiblen Industriemetallkurse. (08.05.2020/ac/a/m)