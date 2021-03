Paris (www.aktiencheck.de) - Das Industriemetall Nickel haben wohl nur recht wenige Privatanleger auf ihrem Zettel, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nickel spiele in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Bei vielen Lithium-Ionen-Batterien werde inzwischen Nickel beigemischt. Grund: Auf diese Weise lasse sich eine höhere Energiedichte realisieren; zudem sei Nickel günstiger, als es Kobalt bislang gewesen sei. Neben dem Megatrend rund um die Elektromobilität profitiere Nickel auch von einem Comeback der Weltwirtschaft. Nickel werde vor allem dann eingesetzt, wenn es darum gehe, Stahl rostfrei zu machen.In den vergangenen zehn Jahren sei die Nachfrage nach rostfreiem Stahl kontinuierlich gestiegen; ein Trend, der sich nach der Pandemie wieder fortsetzen könnte. Nickel könnte angesichts der bereits rasanten Entwicklung bei anderen Batteriemetallen eine willkommene Alternative für Anleger sein, die von diesem Großtrend profitieren möchten. Hinzu komme die große Bedeutung von Nickel für Stahllegierungen. Kurzum: Die jüngste Kursschwäche biete sich für Anleger mit einem langen Atem womöglich zum Einstieg an. (05.03.2021/ac/a/m)