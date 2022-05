Angesichts der Ungewissheit über die Inflationsentwicklung sei es besonders riskant, eine richtungsweisende Position hinsichtlich der Zinssätze einzunehmen. Und während man in der Eurozone seit 2014 keine so hohen Zinssätze mehr gesehen habe, breche die Inflation jahrzehntealte Rekorde, als die nominalen Zinssätze bei 10% gelegen hätten.



Zwar sei unter den heutigen Bedingungen (Verlangsamung des Umsatzwachstums, Verschlechterung der operativen Gewinnspannen und der Cash-Generierung) eine Verschlechterung der grundlegenden Kreditwürdigkeit der Emittenten zu erwarten, aber in einem Umfeld, in dem sich das Wachstum verlangsame, sollte man sich vergegenwärtigen, dass die Emittenten in diese Phase der "Turbulenzen" mit äußerst soliden Fundamentaldaten eintreten würden, zu denen gesunde Credit Ratios, ein hoher Cash-Bestand in der Bilanz (siehe nachstehende Grafik) und eine relativ niedrige kurzfristige Fälligkeitsstruktur zählen würden. Daher seien die Experten der Ansicht, dass die Emittenten diese Verschlechterung der Fundamentaldaten verkraften könnten, ohne dass es zu einem signifikanten Anstieg der Ausfallraten komme.



Auch wenn Unternehmen abseits des Finanzsektors aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen (insbesondere im Automobilsektor) über gewisse Schwierigkeiten bei ihren Produktionskapazitäten berichten würden, dürfe nicht übersehen werden, dass das globale Wachstum 2022 positiv bleiben und dank der Wachstumsgewinne im ersten Quartal sogar über seinem langfristigen Potenzial liegen werde. Angesichts der Ergebnisse für das erste Quartal 2022 sei festzustellen, dass die Unternehmensmeldungen hinsichtlich der erwarteten Auswirkungen der Inputkostenanstiege (Rohstoffe, Löhne) auf ihre Geschäftstätigkeit und die Finanzziele für 2022 insgesamt beruhigend seien.



Der Bankensektor habe in den letzten Jahren seine Solvenz weiter gestärkt und sein Exposure gegenüber den riskantesten Krediten verringert. Darüber hinaus dürften die steigenden Zinssätze und die Versteilerung der Renditekurve es den Banken ermöglichen, ihre Profitabilität zu verbessern. Daran habe es in den letzten Jahren gelegentlich gemangelt, insbesondere bei den anfälligsten Banken. Kurzfristig könnten die Solvenzquoten der Banken nach Meinung der Experten aufgrund der höheren Rückstellungen infolge des Russland-Ukraine-Konflikts leicht sinken - sie dürften aber auf einem historisch hohen Niveau bleiben.



Die Kreditbewertungen hätten zu Jahresbeginn sowohl unter den steigenden Zinsen als auch unter der deutlichen Ausweitung der Credit Spreads gelitten, die nun höher seien als Ende 2018 bei Investment Grade, und das zu einer Zeit, in der der Zinserhöhungszyklus der FED ausgelaufen sei und das Rezessionsrisiko stark zugenommen habe.



Das derzeitige makroökonomische Umfeld werde die Bilanzen von Unternehmen und Banken nach Ansicht der Experten kurz- und mittelfristig nicht wesentlich beeinträchtigen. Außerdem habe die Niedrigzinsphase der letzten Jahre es den Unternehmen ermöglicht, die durchschnittliche Laufzeit ihrer Schulden zu verlängern. Dadurch hätten sie mehr Zeit, sich auf die Herausforderungen einzustellen, die auf sie zukämen. Aus all diesen Gründen würden die Experten die aktuellen Bewertungen für attraktiv halten, insbesondere im Investment-Grade-Segment in US-Dollar. Hier hätten sich die Credit Spreads ebenso stark ausgeweitet wie in Europa, aber die Unternehmen seien den Entwicklungen des russisch-ukrainischen Konflikts weniger ausgesetzt und würden weniger empfindlich darauf reagieren. (30.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das Wachstumstempo in den großen Industrieländern zeigt im Vergleich zu 2021 Anzeichen einer Verlangsamung, ohne jedoch einzubrechen, so die Experten von La Française.Die Faktoren, die für diese jüngste Entwicklung verantwortlich seien, seien vor allem: Die Null-Covid-Politik in China, die den nationalen Konsum, die Lieferketten und den Welthandel generell beeinträchtige, und der russisch-ukrainische Konflikt, der den Druck auf Rohstoffe, insbesondere auf Lebensmittel, sowie auf die mit der ukrainischen und russischen Produktion verbundenen Lieferketten erhöhe. Gleichzeitig erreiche die Inflation, die Monat für Monat steige, weiterhin Rekordwerte und greife nun auch auf Sektoren über, die von den Energiepreisen weniger betroffen seien. Die Zentralbanken hätten inzwischen erkannt, dass es sich um eine strukturelle Inflation handle, und die Experten würden ein rasches Eingreifen ihrerseits für notwendig halten, um den Preisanstieg zu bremsen.Die Anleger seien daher bei risikoreichen Anlagen sehr vorsichtig und würden mit einem raschen Abbau der geldpolitischen Unterstützung sowie einem schnellen Anstieg der Leitzinsen in den kommenden Monaten rechnen. Der Markt rechne bereits 2022 mit einer Zinserhöhung der EZB um insgesamt 100 Basispunkte und 2023 um weitere 100 Basispunkte, auch wenn das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme = APP) noch nicht abgeschlossen sei. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass das APP im Juli, kurz vor der ersten Zinserhöhung, eingestellt werden solle.