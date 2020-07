Was heute wichtig werde:



- 21:00 Uhr, USA | Konsumentenkredite für Mai (Erwartung: -15 Mrd. USD, Vm. -69 Mrd. USD)



- Der britische Finanzminister Rishi Sunak werde im Unterhaus eine Erklärung abgeben, wie die Regierung versuche, den Aufschwung anzukurbeln und die Wirtschaft zu öffnen. (08.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Unterschied zu den guten Einzelhandelszahlen fielen aktuelle Daten zur Industrieproduktion in skandinavischen Ländern enttäuschend aus, so die Analysten von Postbank Research.Danach sei der Output in Norwegen im Mai noch einmal um drei Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. In den Haupt-Krisenmonaten März bis Mai habe die Industrieproduktion dementsprechend 5,2 Prozent unter dem Niveau des vorangegangenen Dreimonatszeitraums gelegen. Eine genauere Analyse der Daten zeige, dass Belastungen für die norwegische Industrie zuletzt vor allem von der Exportseite ausgegangen seien. Dies habe zu einem starken Einbruch der Fertigung bei chemischen und pharmazeutischen Produkten geführt. Gleichzeitig habe die Stahlerzeugung unter dem Einbruch des europäischen Automobilsektors gelitten. Eher binnenwirtschaftlich orientierte Branchen wie die Möbelherstellung hätten dagegen von vergleichsweise moderaten Coronavirus-Beschränkungen in Norwegen profitiert. Im Nachbarland Schweden habe die Industrieproduktion im Mai zwar um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt. Der Output befinde sich damit aber immer noch 15,5 Prozent unter Vorjahresniveau. Auch hier würden die neuen Daten zeigen, dass der Weg zur Normalität bei der exportorientierten Industrie noch weit sei.