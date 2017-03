ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (23.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktie: Aufwärtspotenzial von 15% - AktienanalyseInditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) bleibt stramm auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Zara-Mutter habe ihre Erlöse 2016 um zwölf Prozent auf 23 Mrd. Euro steigern können. Der Gewinn habe um zehn Prozent auf drei Mrd. Euro zugelegt - Rekord. Trotzdem sei die Inditex-Aktie unter Druck geraten. Stein des Anstoßes: Die Bruttomarge. Diese habe mit 57 Prozent auf dem tiefsten Stand seit acht Jahren gelegen. Analysten würden der Inditex-Aktie dennoch die Treue halten. Im Schnitt würden die Kurserwartungen bei 36,48 Euro liegen. Daraus errechnet sich ein Aufwärtspotenzial von knapp 15 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2017)Börsenplätze Inditex-Aktie:31,99 EUR +0,46% (23.03.2017, 10:36)Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:32,01 EUR +0,52% (23.03.2017, 09:31)