Seit den 1980er Jahren habe Indien zahlreiche Strukturreformen umgesetzt, mit dem Ziel einer Deregulierung und Öffnung der Wirtschaft. Den Erfolg dieser Reformen würden die hohen Wachstumsraten und der Rückgang der Armut belegen. Anfang der 2000er Jahre hätten noch etwa 45% der Inder unterhalb der nationalen Armutsgrenze gelebt, bis 2011 habe sich dieser Anteil auf 22% etwa halbiert. Um die hohen Wachstumsraten beibehalten zu können, werde sich Modi in seiner zweiten Amtszeit verstärkt der Beseitigung struktureller Wachstumshemmnisse widmen müssen.



Der Bankensektor leide unter einem hohen Anteil notleidender Kredite. Gemäß den Zahlen der Zentralbank hätten sich diese Ende September 2018 auf 10,8% des Gesamtportfolios (NPL-Quote) belaufen. Dies lasse Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger agieren, was negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum nach sich ziehe. Die Zentralbank scheine gerade gegenüber Staatsbanken mit hoher NPL-Quote bisher zu nachsichtig gewesen zu sein.



Dringend notwendig sei auch eine ernsthafte Konsolidierung der Staatsfinanzen. Zwar habe das Haushaltsdefizit seit 2009 reduziert werden können. Es verharre jedoch seit 2015 deutlich oberhalb der 3%-Marke. Die Staatsverschuldung sei mit ca. 50% des BIP im Vergleich zu Ländern mit ähnlichem Entwicklungsstand hoch. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der selbst für ein Schwellenland geringen Einnahmenbasis von nur etwa 10% des BIP. Eine Reduzierung des großen informellen Sektors würde sicherlich neue Einnahmenquellen erschließen. Wachstumspotenziale hätten sich darüber hinaus durch Handelsliberalisierung, eine Verbesserung der Infrastruktur, eine Erhöhung der Produktivität in der Landwirtschaft sowie eine allgemeine Verbesserung des Geschäftsklimas heben lassen. Zwar liege Indien im Geschäftsklimaindex der Weltbank (Doing Business Index) mit Rang 77 von 190 Ländern im Mittelfeld, in den Teilkategorien Eigentumsregistrierung, Durchsetzung von Verträgen und Unternehmensgründungen schneide das Land jedoch schlecht ab.



Für Indiens Außenhandel seien in erster Linie die USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate von Bedeutung. Deutschland sei immerhin Indiens größter Handelspartner in der EU. Die deutschen Exporte nach Indien seien 2018 gegenüber dem Vorjahr um 17% auf 12,5 Mrd. Euro gestiegen, nachdem es bereits zwischen 2016 und 2017 einen starken Anstieg um 9% gegeben habe. Allmählich scheine der Außenhandel mit Indien Fahrt aufzunehmen. Damit liege das Land in der Rangfolge der deutschen Exportländer jedoch nur an 23. Stelle, zwischen Mexiko und Irland. Es bestehe also noch erhebliches Potenzial. Ein ähnliches Bild ergebe sich bei den Importen: Diese hätten sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 5% auf 8,9 Mrd. Euro erhöht, womit Indien in der Rangfolge der Länder, aus denen Deutschland seine Importe beziehe, auf dem 27. Platz lande, zwischen Malaysia und Finnland.



Bei den deutschen Exporten nach Indien hätten 2018 Maschinen dominiert. Diese seien im Gesamtwert von 3,5 Mrd. ausgeführt worden, was einem Anteil von 28% an den Gesamtexporten entspreche. Weitere Exporte von Bedeutung seien chemische Erzeugnisse (13%), sonstige Fahrzeuge (11%), Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse (10%), elektrische Ausrüstungen (10%) sowie Kraftwagen und -teile (6%). Aus Indien würden deutsche Unternehmen vor allem Bekleidung (17% der Gesamtimporte) importieren, gefolgt von chemischen Erzeugnissen (12%), Maschinen (10%) und Leder und Lederwaren (7%).



In seinem letzten Bericht über Indien habe der IWF von nach wie vor bestehenden "signifikanten Handelsbarrieren" gesprochen. So seien die Dokumentation und Abwicklung von Handelsprozessen langwierig und kompliziert. Sollte die Regierung auf die Empfehlungen der Experten des Währungsfonds eingehen, würde dies dem Außenhandel einen zusätzlichen Schub verschaffen. Darüber hinaus sei das Freihandelsabkommen mit der EU von Bedeutung. Seit Jahren komme es nicht voran. Der Hauptwirtschaftsberater des indischen Finanzministeriums Sanjeev Sanyal habe unlängst gesagt, dass dies "eine der Prioritäten der neuen Regierung" sei. Vom Abschluss des Abkommens würde nicht zuletzt auch der deutsch-indische Handel profitieren. (18.06.2019/ac/a/m)







Mit einem Wirtschaftswachstum von 7,4% war Indien 2018 unter den großen Schwellenländern ("BRICS" - Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) das Land mit der höchsten Wachstumsrate, so die Analysten der Helaba.2019 werde mit einem leichten Rückgang auf 7,2% gerechnet. Die Parlamentswahlen in der mit fast 900 Mio. Wahlberechtigten bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Mrd. Einwohnern größten Demokratie der Welt hätten in der Wirtschaft für Unsicherheit gesorgt, wodurch sich die Investitionen abgekühlt hätten. Ebenfalls dämpfend wirke das schwache Lohnwachstum.Wegen des kräftigen Bevölkerungswachstums von ca. 1% pro Jahr sei das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum naturgemäß etwas geringer. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen sei Indien aber weiterhin ein Entwicklungsland. Das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner (in Kaufkraftparität) habe 2018 bei 7.750 US-Dollar gelegen. Die Weltbank klassifiziere Indien damit als "unteres Mitteleinkommensland". Der große Rivale China verfüge mit 18.050 US-Dollar über ein mehr als doppelt so hohes Einkommen pro Einwohner. Allerdings würden in Indien die Pro-Kopf-Einkommen rasant steigen, um etwa 600 bis 700 US-Dollar pro Jahr. Somit sei davon auszugehen, dass eine zunehmend konsumfreudige Mittelschicht entstehe. In den nächsten zehn Jahren sollten sich die privaten Konsumausgaben nahezu verdoppeln. Auf diesen großen und schnell wachsenden Binnenmarkt hätten es auch internationale Investoren abgesehen: 2018 hätten sich die ausländischen Direktinvestitionen auf etwa 42 Mrd. US-Dollar belaufen. Für die kommenden Jahre würden die Analysten der Helaba mit einem kontinuierlichen Anstieg rechnen.Das Ende Mai bekannt gegebene Ergebnis der Parlamentswahlen zeige, dass die regierende Partei Bharatiya Janata (BJP) von Premierminister Narendra Modi ihre Macht sogar habe ausbauen können und komfortabel oberhalb der Parlamentsmehrheit von 272 Sitzen liege. Noch vor einigen Monaten schien ein solches Resultat außer Reichweite angesichts einer schwierigen Situation in der Landwirtschaft, die zwar mehr als die Hälfte der Bevölkerung beschäftigt, jedoch unter Dürre, fallenden Preisen und einem Mangel an Kapital leidet, so die Analysten der Helaba. Überzeugen können habe Modi hingegen durch seine hindu-nationalistischen Standpunkte und die kompromisslose Haltung im Konflikt mit Pakistan. Die Schwäche der zersplitterten Opposition habe ihm zusätzlich in die Karten gespielt.