Volkswirtschaftlich habe die allgemeine Teuerungsrate zwar nach unten überrascht, speziell bei Energie- und Lebensmittelpreisen, doch die "Kernrate" sei gegenüber dem Vormonat kräftig angestiegen. Ein Zeichen, dass sich die höheren Energiepreise zunehmend in nachgelagerten Güter- und Dienstleistungsmärkten niederschlagen würden.



Die Industrieproduktion habe zuletzt enttäuscht und das Bild einer gewissen Plateaubildung und einer stark nachlassenden Erholungsdynamik im produzierenden Bereich verfestigt. Versorgungsengpässe bei Computerchips und anderen Komponenten würden hier natürlich eine Rolle (wie in vielen Ländern) spielen, aber sie allein würden die nachlassende Dynamik nicht erklären. Gleichzeitig habe sich das Leistungsbilanzdefizit sehr viel stärker ausgeweitet als selbst von eher pessimistischen Analysten geschätzt worden sei. 3% des BIP im jüngsten Quartal (September bis Dezember) seien schon ein recht hoher Wert. Anders als vielfach vermutet, scheine das Defizit zuletzt keineswegs primär von Energieimporten (Öl) getrieben worden zu sein, sondern von einer sehr breiten Palette an Importgütern jenseits von Öl und Gold. Zuviel sollte man in diese Zahl aber auch nicht hineinlesen. Schwierig werde es erst, wenn sich daraus ein anhaltender Trend entwickeln sollte.



Der Aktienmarkt habe Dezember um fast 5% zugelegt. Während ausländische Investoren abermals Netto-Verkäufer gewesen seien, hätten inländische institutionelle Investoren ihre Positionen neuerlich kräftig aufgestockt. (em-report Januar 2022) (31.01.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmarkt war eine der stärksten Schwellenländerbörsen, vor allem auf US-Dollar-Basis, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Rund 25% habe der Zuwachs in Dollar gerechnet betragen, rund 22% in Landeswährung. Auch eine gewaltige Coronawelle im Frühjahr habe den Höhenflug der indischen Börse nicht stoppen können. Indien zähle seit langem zu den hoch bewerteten Emerging Markets. Einmal mehr habe man 2021 sehen können, dass dies zumindest in Teilen auch gerechtfertigt gewesen sei bzw. sei und durch die Entwicklung der Unternehmensgewinne und das wirtschaftliche Potenzial des Landes (einschließlich Demografie und Humankapital) gut untermauert sei. Das Ausgangsniveau für 2022 sei ebenfalls gut, aber weniger günstig als vor einem Jahr. Eine Wiederholung der 2021er Performance sei kaum zu erwarten, aber das gelte für die allermeisten Aktienmärkte.