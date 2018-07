Berlin-Aktienkurs Incyte-Aktie:

60,07 Euro -0,33% (20.07.2018, 08:09)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 70,11 -0,37% (19.07.2018)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (20.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Jay Olson von Oppenheimer:Aktienanalyst Jay Olson vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) weiterhin mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Zahlreiche Möglichkeiten in Myeloproliferativen Neoplasmen mit Kombinationen zusätzlich zu Jakafi würden das Geschäft von Incyte Corp. gegen möglichen Wettbewerb stärken, so die Analysten von Oppenheimer.Erste Daten für mehrere Kombinationen dürften im zweiten Halbjahr 2018 und 2019 verfügbar sein.Analyst Jay Olson erhöht das Kursziel für die Incyte-Aktie von 65,00 auf 70,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Incyte-Aktie: