Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

53,00 Euro +1,71% (09.04.2018, 17:01)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 65,02 +1,56% (09.04.2018, 17:02)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

(09.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Rye (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse der Analystin Jing He von Gabelli & Company:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Jing He vom Investmenthaus Gabelli & Company die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) nur noch zu halten.Incyte Corp. habe mit der Bekanntgabe des Fehlschlags bei der ECHO-301-Studie in der Melanom-Indikation eine negative Überraschung produziert.Die Analystin Jing He äußert sich aber zu den langfristigen Aussichten von Jakafi positiv. Bevor es Neuigkeiten zu baricitinib am 23. April gebe, sollten Investoren aber zunächst an der Seitenlinie warten.In ihrer Incyte-Aktienanalyse stufen die Analysten von Gabelli & Company den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Incyte-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Incyte-Aktie:52,84 Euro -4,31% (09.04.2018, 16:36)