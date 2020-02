Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).EBITDA-Ziel knapp erreicht: Implenia habe im GJ19 ein EBITDA von CHF 151 Mio. (ohne Restrukturierungskosten und vor IFRS 16) erzielt und damit knapp sein Ziel von über CHF 150 Mio. erreicht.EBIT: 16% unter Konsens: Das Konzern-EBIT habe sich zwar auf CHF 63,5 Mio. J/J verbessert, habe damit aber die Konsens- und die Analystenschätzung um 15,7% bzw. 13,4% verfehlt, was vor allem auf eine unerwartet schwache Entwicklung des Spezialitäten-Segments zurückzuführen gewesen sei.Solider FCF: Implenia habe jedoch erneut einen positiven Free Cashflow von CHF 84,9 Mio. (CHF 33,5 Mio. vor IFRS 16) erwirtschaften können.Ausblick: Für das GJ20 strebe Implenia mit der aktuellen Konzernstruktur und vor Strategieumsetzungskosten von CHF 10 Mio. ein EBITDA-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an.Pomrehn stelle fest, dass der Turnaround von Implenia etwas länger dauere, als er gehofft habe. Das Unternehmen mache zwar gute Fortschritte bei der Cash-Generierung. Der Ausblick für das GJ20 sei jedoch wenig inspirierend und stelle ein Abwärtsrisiko für die Schätzungen des Analysten dar, da er für dieses Jahr von einem deutlich zweistelligen EBITDA-Wachstum ausgegangen sei.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Implenia-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 35. (Analyse vom 25.02.2020)