Börsenplätze Implenia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Implenia-Aktie:

59,60 EUR -4,79% (22.08.2017, 09:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

CHF 67,95 -4,23% (22.08.2017, 09:32)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (22.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Implenias Projektentwicklungsgeschäft sei noch immer für einen Drittel des Konzern-EBIT verantwortlich. Da das Immobilienportfolio in den letzten vier Jahren 26% an Wert eingebüßt habe, rechne der Analyst hier nach 2018 mit einem entsprechend reduzierten Gewinnbeitrag. Angesichts des gesättigten Marktes und der Tatsache, dass die Optimierungsmaßnahmen im Straßen- sowie Hoch- und Tiefbau bisher nicht gegriffen hätten, sehe er in der Schweiz nur ein begrenztes Potenzial für weitere Gewinnsteigerungen.Die Wachstumsraten im Infrastruktur-Segment dürften angesichts des rückläufigen Auftragsbestands künftig ebenfalls geringer ausfallen. Mit Blick auf die Eigenkapitalquote von nur 21% sei es zudem nachvollziehbar, dass Implenia bei der Bewerbung um riskante, mehrjährige Großprojekte eine gewisse Zurückhaltung zeige.Die Kehrtwende in Norwegen sei erneut nach hinten verschoben worden, eine Folge der anhaltenden operativen Probleme bei zwei Großprojekten. Und auch die Rentabilität in Deutschland lasse noch einiges zu wünschen übrig. Implenia werde seine IT-Ausgaben 2019/2020 erhöhen müssen.Zudem bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "reduce"-Rating für die Implenia-Aktie. (Analyse vom 22.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link