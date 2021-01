Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (28.01.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) von 14,50 GBP auf 15,00 GBP.Der Tabakkonzern habe auf dem Kapitalmarkttag (27.01.) einen Fünfjahresplan zum Umbau des Geschäftsmodells veröffentlicht, der nach Meinung des Analysten das konventionelle Zigarettengeschäft und dabei die fünf größten Einzelmärkte (USA, Deutschland, Großbritannien, Australien, Spanien) in den Fokus stelle. Bei Produkten der nächsten Generation richte sich das Augenmerk v.a. auf Tabak-Heizgeräte in Europa und bei E-Zigaretten v.a. auf die USA. Die Umsetzung der Strategie erfordere zusätzliche Investitionen von jährlich rund 50 bis 60 Mio. GBP, denen Kosteneinsparungen von jährlich rund 100 bis 150 Mio. GBP ab dem Ende des Geschäftsjahres 2022/23 gegenüberstünden. Die Kosten würden auf rund 245 bis 275 Mio. GBP beziffert, wovon die Mehrheit im Geschäftsjahr 2021/22 anfallen solle. Darüber hinaus erwarte das Unternehmen Restrukturierungsaufwendungen von rund 150 Mio. GBP. Die Umsetzung der Pläne solle zu einer allmählichen Beschleunigung des Nettoumsatzes um durchschnittlich 1 bis 2 Pp pro Jahr im Zeitraum 2019/20 bis 2024/25 führen.Der Ausblick für 2020/21 (30.09.) sei bestätigt worden (u.a. leichte Verbesserung des bereinigten EPS (zu konstanten Wechselkursen)). Lusebrink erachte die Fokussierung auf das Zigarettengeschäft und die größten Märkte für strategisch sinnvoll. Jedoch würden die Pläne für die weiteren Märkte unpräzise bleiben. Zudem habe CEO Bomhard Hoffnungen auf Aktienrückkäufe (kein finanzieller Spielraum) eine Absage erteilt, was nach Erachten des Analysten zuletzt ein Kurstreiber der Imperial Brands-Aktie gewesen sei. Der Analyst reduziere seine Prognosen für 2021/22 (u.a. EPS berichtet: 168,80 (alt: 186,59) GBp; EPS bereinigt: 258,65 (alt: 260,58) GBp).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Imperial Brands-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" ein. (Analyse vom 28.01.2021)Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: