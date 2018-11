Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

30,975 EUR +0,58% (13.11.2018, 12:58)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

GBP 26,985 +0,31% (13.11.2018, 13:33)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (13.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Die Zahlen für H2 2017/18 (30.09.) hätten beim Netto-Gesamtumsatz (+4,3% y/y auf 4,71 Mrd. GBP) und ergebnisseitig (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +5,4% y/y auf 2,14 Mrd. GBP) die Erwartungen des Analysten (4,59 Mrd. GBP bzw. 2,01 Mrd. GBP) mehrheitlich übertroffen. Für 2018/19 (30.09.) rechne das Unternehmen u.a. mit einem Umsatzwachstum (währungsbereinigt) am oberen Ende der mittelfristigen Zielsetzung von +1% bis +4%. Zudem plane die FDA Medienberichten zufolge ein Verbot von Menthol-Zigaretten, wovon auch Imperial Brands signifikant betroffen wäre.Der Analyst erwarte hier jedoch eine längere Übergangszeit bis zu einer Umsetzung, was die Auswirkungen begrenzen sollte. Er habe seine Prognose für 2018/19 (u.a. berichtetes EPS: 159,54 (alt: 263,58) GBp; bereinigtes EPS: 272,77 (alt: 263,58) GBp) mehrheitlich angepasst. Für 2019/20 prognostiziere er erstmals ein berichtetes EPS von 179,34 GBp, ein bereinigtes EPS von 286,64 GBp sowie ein DPS von 220,00 GBp. Unter Berücksichtigung der unterstützenden Faktoren (starkes Wachstum bei NGP-Produkten; Profitabilitätsfortschritte) sowie der Belastungsfaktoren (u.a. deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten, zunehmende staatliche Restriktionen insbesondere im US-Markt) ermittle er ein unverändertes Kursziel von 26,00 GBP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: