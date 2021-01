Zu den dividendenstärksten Immobilienaktien auf dem deutschen Kurszettel zähle neben Vonovia die LEG Immobilien AG (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111): Rund 70% des operativen Ergebnisses schütte die Gesellschaft an die Aktionäre aus. Das Unternehmen habe sich bislang vor allem auf Wohnimmobilien im unteren Preissegment in Nordrhein-Westfalen spezialisiert, zuletzt den regionalen Fokus jedoch auf weitere Bundesländer in Westdeutschland erweitere.



2020 sollten die ursprünglichen Gewinnziele von 380 Mio. Euro erreicht worden sein, für das laufende Jahr rechne das Management mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns auf 410 bis 420 Mio. Euro. Die rund 7.000 Wohneinheiten, die wie schon im Vorjahr zum Portfolio hinzugekauft werden sollten, seien dabei noch nicht berücksichtigt und böten Upside-Potenzial: Die Société Générale habe die Aktie im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einem Kursziel von 144,10 Euro zum Kauf empfohlen, die UBS zeige sich mit 145 Euro noch einen Tick optimistischer. Der aktuelle Aktienkurs liege bei ca. 120 Euro.



Positive Aussichten würden Branchenexperten derzeit auch Instone Real Estate (ISIN DE000A2NBX80/ WKN A2NBX8) attestieren. Das Unternehmen gehöre zu den führenden Projektentwicklern für Mehrfamilienhäuser in Deutschland - vorzugsweise in den Ballungsräumen der Großstädte. Hätten die Konzernumsätze 2019 noch bei 737 Mio. Euro gelegen, sollten die Erlöse bis zum kommenden Jahr deutlich über die Marke von 1 Mrd. Euro zulegen. Die mittelfristigen Ziele des Unternehmens bis 2025 würden Umsätze zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. Euro vorsehen.



Könne Instone Real Estate seine ambitionierten Pläne in die Tat umsetzen, könnte nach Ansicht der Credit Suisse endlich der Aktienkurs ins Laufen kommen, der seit dem Börsengang im Februar 2018 per saldo nur seitwärts tendiere. Die Schweizer würden die Aktie mit einem Kursziel von 25,90 Euro zum Kauf empfehlen, würden im Rahmen ihres Blue-Sky-Szenarios aber ebenso Kurse bis 35,20 Euro in Aussicht stellen. In diesem optimistischen Szenario wäre das immerhin ein Plus von rund 65% zum aktuellen Aktienkurs, der bei 21,25 Euro notiere.



Von derart starken Wachstumsperspektiven hätten die Unternehmen im Bereich der Gewerbeimmobilien in den zurückliegenden Monaten nur träumen können. Vor allem Einzelhandel und Hotellerie seien durch die umfangreichen Schließungen und Beschränkungen massiv belastet worden. Der gesamte Sektor gehöre aufgrund der gravierenden Einschnitte im öffentlichen Leben zu den klaren Verlierern der Pandemie, die den schon länger zu beobachtenden Trend zur Verlagerung vom stationären zum Online-Einzelhandel noch beschleunigt habe.



"Eine Reihe von Ladengeschäften wird die Coronakrise nicht überstehen", seien sich die Experten der Helaba sicher. Vor allem in weniger günstigen Lagen würden den Immobilienkonzernen damit nicht nur Mietausfälle und steigende Leerstände, sondern auch Preisrückgänge drohen. Auf der anderen Seite scheinen in den Kursen der Gewerbeimmobilienaktien die negativen Auswirkungen der Pandemie schon weitestgehend eingearbeitet.



Beispielsweise sei der Aktienkurs von Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) zeitweise auf unter 4 Euro eingebrochen, nachdem der Titel Anfang 2020 bei über 9 Euro noch ein neues Rekordhoch erklommen habe. Die Hotelobjekte ausgeklammert, hätten die Mieteinnahmen im dritten Quartal jedoch bereits wieder 97% des Vorkrisenniveaus erreicht. Damit hätte das Schlimmste bereits hinter dem Konzern liegen können, wäre da nicht der neuerliche Lockdown seit Dezember. Analysten würden nach dem Gewinneinbruch 2020 in den kommenden Jahren dennoch wieder mit einem deutlichen Wachstum rechnen und den Kurs bei derzeit ca. 6 Euro mehr als 40% unter dem inneren Wert sehen, der das Immobilienvermögen abzüglich Schulden widerspiegle. Früher oder später sollte an der Börse ein derart hoher Abschlag aufgeholt werden. (Ausgabe 1/2021) (20.01.2021/ac/a/m)







