Bonn - Der kräftige Aufschwung am US-Immobilienmarkt hat sich auch im 3. Quartal 2021 fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.



Der aussagekräftige NCREIF Property Index (NPI) weise für erstklassige Immobilien in 1A-Lage mit hohem Vermietungsstand und sehr guter Mieterbonität (Core-Immobilien) eine Gesamtrendite von 5,2% gegenüber dem Vorquartal aus - der stärkste Anstieg seit 2005. Über den Zeitraum von vier Quartalen betrage der Zuwachs 12,2%, zuletzt habe er 2015 höher gelegen. Diese Entwicklung entspreche dem historischen Muster. Allerdings sei die Streuung der Performance über die Sektoren und Märkte so groß wie seit über 40 Jahren nicht mehr gewesen.



Historisch niedriger Leerstand (2,5%), Anstieg der Nettobetriebseinnahmen (NOI) um 10,2% im Jahresvergleich: Mit 32,4% hätten Industrieimmobilien über die letzten vier Quartale die bislang höchste Gesamtrendite eines Sektors in der Geschichte des NPI (seit 1978) erzielt. Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Sektors sei der boomende E-Commerce gewesen - der Onlinehandel baue seine Vertriebskapazitäten spürbar aus. Besser als der Gesamtmarkt hätten sich auch Wohnimmobilien (13,4%) entwickelt. Die anhaltende Abwanderung älterer Millenials in die Vororte habe bewirkt, dass sich Wohnimmobilien dort stärker verteuert hätten als beispielsweise Hochhäuser in Innenstädten. Büro- und Einzelhandelsimmobilien würden der starken Entwicklung des NPI weiter hinterherlaufen. Büroobjekte seien im 3. Quartal 2021 auf der Stelle getreten und hätten über vier Quartale eine Gesamtrendite von 4,9% erzielt. (Perspektiven Dezember 2021) (08.12.2021/ac/a/m)





