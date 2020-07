Börsenplätze Immatics-Aktie:



9,501 EUR +5,59% (20.07.2020, 10:42)



10,46 USD -5,51% (17.07.2020)



NL0015285941



A2P72S



4A3



IMTX



Kurzprofil Immatics N.V.:



Immatics (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Ticker-Symbol: IMTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das sich in der klinischen Phase befindet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptoren mit dem Ziel, eine robuste und spezifische T-Zell-Reaktion gegen diese Zielmoleküle zu ermöglichen. Das Unternehmen entwickelt zielgerichtete Immuntherapien mit Schwerpunkt auf der Behandlung solider Tumore durch zwei verschiedene therapeutische Modalitäten: Adoptive Zelltherapien (ACT) und antikörperähnliche TCR-Bispezifika (TCER). (20.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immatics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Immatics N.V. (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Ticker-Symbol: IMTX) unter die Lupe.Nikola, Virgin Galactic und die deutsche Biotech-Schmiede Immatics - alle drei Unternehmen hätten eines gemeinsam: Über einen SPAC-Deal (Special-purpose acquisition company) seien die Gesellschaften an die Börse gelangt. "Der Aktionär" zeige auf, was die Tübinger Gesellschaft zu bieten habe und ob sich jetzt ein Einstieg lohne.Durch eine Fusion mit Arya Sciences Acquistion Corp sei der Börsengang von Immatics Anfang Juli über die Bühne gegangen. Die Aktie des Unternehmens sei fortan unter dem Ticker-Symbol "IMTX" an der Nasdaq handelbar. Mit dem Börsengang habe das Unternehmen 253 Millionen Dollar eingesammelt.Immatics fokussiere sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-Immuntherapien gegen Krebs. Die liquiden Mittel aus dem Börsengang würden dem Unternehmen eine gute Ausgangsposition verschaffen, um die in der Pipeline befindlichen Projekte in die nächsten Phasen der klinischen Entwicklung zu überführen.Für den "Aktionär" habe Immatics eine hochspannende Technologie im Portfolio. Allerdings würden sich die klinischen Programme der Gesellschaft noch in einem frühen Stadium befinden. Seit dem Börsengang habe sich die Immatics-Aktie nicht mit Ruhm bekleckert.Interessierte Anleger setzen sich den Wert auf die Watchlist und warten eine charttechnische Bodenbildung ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link