Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

213,15 EUR -14,50% (21.09.2020, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Illumina-Aktie:

295,50 USD -0,85% (18.09.2020, 22:00)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Entwicklers des Sequenzierungsspezialisten Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Nun sei es amtlich: Illumina wolle sich GRAIL vor dem geplanten IPO einverleiben. Kostenpunkt: 8 Mrd. USD. Auf den ersten Blick schrecke der Kaufpreis ab, doch langfristig sollte sich die Übernahme auszahlen. Denn Illumina erhalte die volle Kontrolle über ein Unternehmen, welches die Krebsdiagnostik revolutionieren wolle.Bei GRAIL handele es sich um eine Ausgründung von Illumina aus dem Jahr 2015. Etwa fünf Jahre später die Rolle rückwärts. Illumina wolle die 8 Mrd. USD in Form einer Barkomponente (3,5 Mrd. USD) und Aktienkomponente (4,5 Mrd. USD) stemmen. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Illumina halte bereits knapp 15% der Anteile.Das Unternehmen wolle mit einem neuartigen Bluttest namens Galleri Krebs rechtzeitig erkennen. Dieser solel 2021 als im Labor entwickelter Test auf den Markt kommen und über 50 Krebsarten erkennen. GRAIL habe bisher 1,9 Mrd. USD eingesammelt, um die Entwicklung solcher Tests voranzutreiben. Neben Amazon.com-Chef Jeff Bezos gehöre auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates zu den prominenten Investoren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Illumina-Aktie: