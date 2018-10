Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

USD 321,69 +4,63% (12.10.2018, 22:00)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (15.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Die Kosten für die Entschlüsselung eines menschlichen Erbgutes würden weiter fallen. Illumina, Marktführer für DNA-Sequenzierung, wolle die komplette Genom-Entschlüsselung in naher Zukunft für 100 USD ermöglichen. Damit öffne sich das US-Unternehmen den Massenmarkt und unterstütze Ärzte aber auch Wissenschaftler bei der Diagnose von Krankheiten. Mit den Illumina-Technologien würden sich maßgeschneiderte, personalisierte Therapien ableiten lassen - einhergehend mit Kosteneinsparungen für die Gesundheitssysteme. Erste Länder und Bundesstaaten hätten das immense Potenzial erkannt.Die exzellenten Zukunftsaussichten würden sich seit Jahren in einer hohen Bewertung der Illumina-Aktie widerspiegeln. Im schwachen Gesamtmarkt habe es auch dieses Papier erwischt. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 235 Euro beachten und an der Rest-Position festhalten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Illumina-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:278,37 Euro +0,02% (15.10.2018, 11:46)