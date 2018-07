Börsenplätze Illumina-Aktie:



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (13.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Illumina-Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Im positiven Marktumfeld habe das Wertpapier bei 304,98 USD ein neues Rekordhoch markiert. Unfassbar: Vor gut sechs Jahren habe Roche nach dem Sequenzierungsspezialisten gegriffen und 51 USD je Aktie geboten. Gut, dass Illumina bis heute eigenständig an der Börse handelbar sei. Zwei Themen könnten für eine Fortsetzung der Rally sorgen: NovaSeq und GRAIL.Dass Illumina mit seinen Produkten einer der Wegbereiter der Personalisierten Medizin sei, habe "Der Aktionär" schon mehrfach thematisiert. Dies spiegle sich vor allem in der Kursentwicklung der letzten Monate wider. Besonders hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang die NovaSeq-Reihe. Wie das "Handelsblatt" berichte, kämen die speziellen Gensequenzierer inzwischen auch in München zum Einsatz. Die Illumina-Technologie sei die einzige, die es aktuell schaffe, ein Genom mit 3,27 Mrd. Basenpaaren vollständig zu sequenzieren.Die NovaSeq-Geräte würden das zukünftige Wachstum von Illumina mitbestimmen. Und die Vorschusslorbeeren seien hoch. Sehr hoch. Aktuell bewerte die Börse die Papiere mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 60 für 2018. Für Diagnostik-Spezialisten mit dieser Marktstellung wie sie Illumina inne habe, sei das durchaus gerechtfertigt, auch wenn die Luft allmählich dünner werde. Doch das Unternehmen habe noch einen anderen Pfeil im Köcher.Die Illumina-Aktie sei nach dem fulminanten Anstieg prädestiniert für eine Konsolidierung.Über 300 USD sollten Anleger ein paar Gewinne mitnehmen, die Empfehlung liegt über 70% im Plus, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Illumina-Aktienanalyse. Langfristig sollten die NovaSeq-Technologie und der Newsflow rund um GRAIL den Papieren weiteren Auftrieb verleihen können. (Analyse vom 13.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link