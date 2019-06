Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

18,96 EUR +3,83% (13.06.2019, 08:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

20,74 CHF +0,88% (13.06.2019, 10:58)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (13.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Idorsia habe die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten von zwei Phase-II-Studien mit ACT-541468 zur Behandlung erwachsener und älterer Patienten mit Schlaflosigkeit vorgelegt.Schlussfolgerungen der SLEEP-Referenten: 1) Die dosisabhängige Behandlung mit ACT-541468 habe Einschlafen und Durchschlafen mit deutlicher Reduzierung von LPS (Einsetzen eines anhaltenden Schlafs) und WASO (Aufwachen nach Einsetzen des Schlafs) verbessert; 2) Die Behandlung erwachsener und älterer Patienten mit ACT-541468 sei allgemein bei allen Dosen gut vertragen worden; 3) Bei allen Dosen habe sich keine Restwirkung am nächsten Morgen gezeigt; 4) Die selbstberichtete Funktionsfähigkeit am nächsten Tag (Wachsamkeit am Tag, Schläfrigkeit am Morgen, Funktionsfähigkeit am Tag) sei bei allen Dosisgruppen bei älteren Patienten verbessert gewesen.Verglichen mit den P3-Daten für Suvorexant (Merck) und den P3-Zwischendaten für Lemborexant (Eisai/Purdue) erscheine die Durchschlafwirkung auch bei den höheren Dosierungen schwächer. Die Einschlafwirkung stelle sich bei höheren Konzentrationen im Vergleich mit den P3-Daten für Suvorexant besser dar. In puncto Sicherheit würden für ACT541468 nur Schläfrigkeit und Kopfschmerzen mit einer Häufigkeit von 5% und über Placebo gemeldet. Besonders interessant sei, dass für ACT-541468 im Placebobereich in allen Dosierungen Schläfrigkeit aufgeführt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Idorsia-Aktie: