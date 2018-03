Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

20,78 EUR -2,07% (05.03.2018, 09:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

CHF 24,12 -1,47% (05.03.2018, 10:54)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (05.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Es könnte sich bei DORA um eine ausschließlich auf die USA bezogene Gelegenheit handeln: Im Rahmen des Analysten-Dinners von Idorsia und den nachfolgenden Gesprächen mit dem Management habe der Analyst erfahren, dass der Fokus gemäß dem Unternehmen in den USA sehr stark auf das Verkaufspotenzial von DORA gelegt werde und die Lancierung des Medikaments in Europa in Gefahr sei. Der Grund dafür liege bei der erwarteten Feindseligkeit im Rahmen der EU-Rückvergütungssituation bezüglich Schlaflosigkeit. Der Analyst senke deshalb die Erfolgswahrscheinlichkeit (EW) für DORA in der EU auf 5% (zuvor: 45%). Deswegen und zusammen mit seinen neuen Erkenntnissen bezüglich Wechselkursraten senke er seinen globalen risikoangepassten Spitzenumsatz für DORA um CHF 175 Mio. auf CHF 441 Mio. (von CHF 616 Mio.).Anders als die früheren Erwartungen des Analysten würden die US/EU-Studien für Clazosentan nun von positiven Ergebnissen in Japan abhängen (Aug./Sept. 18E). Diese neue Abhängigkeit zusammen mit seinen neuen Erkenntnissen bezüglich Wechselkursraten würden zu einer Senkung der EW von Clazosentan in den USA/der EU auf 10% (zuvor: 15%) führen, mit einem neuen risikoangepassten Umsatz von CHF 128 Mio. (von: CHF 173 Mio.).Neben den Änderungen seiner Schätzungen für DORA und Clazosentan passe der Analyst sein Modell für Wechselkursschwankungen an, erhöhe den WACC-Wert, um dem jüngsten Anstieg der Finanzmarktvolatilität Rechnung zu tragen und gehe von einer höheren Medikamentenpreisdifferenz zwischen der EU und den USA aus. Die oben angeführten Effekte hätten eine Senkung seines Kursziels von bislang CHF 32 auf CHF 24 zur Folge gehabt.