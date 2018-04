Börsenplätze Idorsia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

19,68 EUR +0,51% (19.04.2018, 10:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

CHF 23,60 0,00% (19.04.2018, 10:32)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (19.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Der ausgewiesene Umsatz von CHF 7 Mio. entspreche dem Konsens und liege über den Analysten-Erwartungen von CHF 3,3 Mio. Erklären lasse sich dies mit der Umsatzrealisierung bei Aprocitentan nach dem Opt-in von J&J und der vorklinischen Zusammenarbeit mit Roche. Die Differenzen zu seinen Schätzung würden aus unterschiedlichen Annahmen stammen.Betriebskosten: Nicht-GAAP-Betriebskosten von CHF 73 Mio., die sich in vorklinische Forschungskosten (CHF 33 Mio.) und Entwicklungskosten (CHF 28 Mio.) aufteilen würden. Die Vorbereitungskosten für die bevorstehende Phase-III für DORA, Aprocitentan und Clazosentan hätten rund CHF 16 Mio. betragen. Diese Kosten lägen unter den Analysten-Schätzungen und dem Konsens (CHF 84 Mio.) und die Differenzen würden aus den Timing-Annahmen in GJ 2018 resultieren. Der Analyst prognostiziere einen Nicht-GAAP-Betriebsaufwand von CHF 389 Mio. für GJ 2018E, was der Prognose (Konsens: CHF 420 Mio.) entspreche.Pipeline: Idorsia habe bekannt gegeben, dass J&J die Entwicklung von Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö eingestellt habe. Angesichts der inkonsistenten Phase-III-Ergebnisse habe der Analyst dies bereits erwartet und die Lizenzahlungen für Cadazolid nicht in seiner Bewertung berücksichtigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute nach wie vor CHF 24,00. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.