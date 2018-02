Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

24,26 EUR +5,48% (07.02.2018, 10:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

CHF 27,86 +7,82% (07.02.2018, 10:33)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (07.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) und erhöht sein Kursziel.Nach der neuen Prognose passe der Analyst die Betriebskosten (Non-GAAP) für GJ 2018 auf CHF 389 Mio. (bisher CHF 364 Mio.) an. Zudem aktualisiere er die Umsatzrealisierung aus den Meilensteinen von Roche und J&J mit minimalen Auswirkungen.In der gestrigen Telefonkonferenz für GJ 2017 habe der Analyst erfahren, dass die Phase-III-Studie zu Lucerastat für den Wirkstoff als Monotherapie und nicht wie bisher erwartet als Erweiterung der Enzymersatztherapie durchgeführt werde. Das von den Regulierungsbehörden genehmigte Studiendesign erlaube eine Positionierung von Lucerastat als Erstlinientherapie anstatt als Zweitlinientherapie. Dies führe zu einer größeren Patientenpopulation und einem höheren Preis, sodass der Spitzenumsatz auf CHF 226 Mio. (bisher CHF 161 Mio.) steige.Aufgrund der Änderungen hebe der Analyst das Kursziel von CHF 28,00 auf CHF 32 an. Idorsia werde ein aktives Jahr 2018 erleben, mit dem Start von vier Phase-III-Programmen (Aprocitentan, DORA, Lucerastat voraussichtlich in H1/2018, Clazosentan voraussichtlich in H2/2018). Zudem werde die Veröffentlichung der ausführlichen Phase-II-Ergebnisse zu DORA voraussichtlich Mitte 2018 ein wichtiger Kursimpuls sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Idorsia-Aktie: