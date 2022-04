Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,57 EUR +0,19% (27.04.2022, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,46 EUR +0,05% (27.04.2022, 09:52)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



NASDAQ OTC-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola S.A.:



Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als 10 Mio. in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (27.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die hohen Energiepreise in Europa hätten ihre Spuren am Heimmarkt Spanien hinterlassen. Die Ergebnisse aus den USA und Brasilien hätten das zwar fast ausgleichen können, sodass Iberdrola den Gesamtjahresausblick habe bestätigen können, insgesamt bleibe jedoch ein schaler Nachgeschmack.Iberdrola habe in Q1 2021 zwar einen Umsatzanstieg um 20% im Jahresvergleich verzeichnet, das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe allerdings nur um 5% auf EUR 2.951 Mio. zulegen können. Die hohen Energiepreise hätten vor allem in Spanien nur teilweise an Kunden weitergegeben werden können, da viele Fixpreisverträge hätten, was den Gewinn am Heimmarkt um 29% habe schrumpfen lassen. Die guten Zahlen aus den USA und Brasilien hätten diesen Rückgang zwar ausgleichen können, es bleibe aber ein schaler Nachgeschmack, und das, obwohl die operativen Ergebnisse sogar die Markterwartungen erfüllt hätten. Schließlich betreibe Iberdrola eine hohe Anzahl von Kraftwerken, die ohne fossile Energieträger auskämen und damit eigentlich von den hohen Strompreisen profitieren sollten.Der Ausblick für 2022 sei mit einem Nettogewinn von EUR 4,0 bis 4,2 Mrd. bestätigt worden; die Dividende solle mindestens EUR 0,44 je Aktie betragen. Auch die Mittelfristziele würden unverändert bleiben. Iberdrola habe im Zuge der Ergebnispräsentation zu verstärkter Zusammenarbeit am europäischen Energiemarkt aufgerufen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Dabei liege der Fokus von Iberdrola auf marktbasierten Lösungen und langfristigen Verträgen, wie sie bei neuen Projekten immer mehr genutzt würden.Die letzte Empfehlung für die Aktien von Iberdrola lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.