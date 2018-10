Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

6,202 EUR +1,47% (19.10.2018, 10:19)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

6,01 EUR 0,00% (18.10.2018, 17:38)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (19.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Das Unternehmen werde seine konventionellen Kraftwerke in Großbritannien (2.554 Megawatt) für 702 Mio. GBP (801 Mio. Euro) an Drax verkaufen. Zudem wolle der Energieversorger seine Beteiligung (90%) an Ibersol für 181 Mio. Euro (inkl. Finanzschulden) an ENCE veräußern. Beide Deals, die Teil des Strategieplans 2018-2022 (u.a. Desinvestitionen von 3 Mrd. Euro) seien, sollten sich laut den Unternehmensangaben in 2018 positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken (sprich: Buchgewinn). Diermeier sei nach wie vor von der Strategie des Managements überzeugt. Diese werde sich seiner Meinung nach in nachhaltigem Ergebnis- und Dividendenwachstum niederschlagen.In Brasilien habe der Kandidat der Sozialliberalen Partei (PSL) im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt (46%). Er sei damit Favorit für die Stichwahl (28.10.), was Diermeier als positiv für Iberdrola erachte. Andererseits seien die Marktzinsen in den letzten Wochen spürbar gestiegen, was die Attraktivität der Dividende mindere.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Iberdrola-Aktie (YTD: -4%; 12 Monate: -8%) weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 7,00 Euro belassen. (Analyse vom 19.10.2018)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: