Dennoch seien die Experten heute meilenweit von dem hysterischen Hype entfernt, der den IT-Sektor um die Jahrtausendwende geprägt habe. Damals habe der Sektor mit einem Forward-KGV von 53 notiert. Das bedeute, dass Anleger pro Euro des erwarteten Gewinns der Unternehmen in den kommenden 12 Monaten 53 Euro bezahlt hätten. Gegenwärtig belaufe sich diese Zahl auf 18. Damit liege der Sektor unter der Marke von 19 bis 20 - was seit 2004 das höchste Niveau gewesen sei, auf dem der IT-Sektor gehandelt worden sei.



Ein Forward-KGV von 18 sei zwar höher als das generelle Bewertungsniveau am Aktienmarkt. Aber das starke Gewinnwachstum der IT-Unternehmen rechtfertige die höheren Bewertungen. In den vergangenen fünf Jahren seien die Wachstumsraten im IT-Sektor konstant um sieben bis acht Prozentpunkte höher gewesen als am breiten Markt und um drei bis vier Prozentpunkte höher als im zweitbesten Sektor. Dieses Gewinnwachstum sei großenteils der voranschreitenden Digitalisierung zu verdanken, denn Technologie sei heute über alle Branchen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden.



Auch die Unternehmen hätten erkannt, wie wertvoll ihre Daten seien. Folglich hätten sich Investitionen beispielsweise in Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing erhöht. Darüber hinaus hätten erhöhte Datengeschwindigkeit und bessere Projektionsapparate (also Smartphones und Tablets) zu veränderten Verbrauchertrends geführt, was sich in steigender Nutzung etwa von digitalen Spielen, Musik oder Videos durch Konsumenten manifestiere.



Der IT-Sektor von heute sei geprägt von soliden Bilanzen und starken Cashflows. Dies habe in den vergangenen Jahren in steigenden Dividenden und Aktienrückkäufen resultiert, was wiederum den Aktionären von IT-Unternehmen zugutegekommen sei. Seit der US-Steuerreform, die zum Jahresanfang 2018 in Kraft getreten sei und die Zurückholung von im Ausland angehäuften Gewinnen attraktiver gemacht habe, sei der US-amerikanische IT-Sektor diejenige Branche, die das meiste Geld ins Heimatland zurückgeführt habe. Große Anteile dieses Kapitals seien seither an die Aktionäre geflossen. So habe der IT-Sektor im ersten Quartal 2018 seine Aktienrückkäufe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.



Investoren sollte bewusst sein, dass der IT-Sektor heute eine Größe erreicht habe, die bei Marktschwankungen den gesamten Aktienmarkt anfällig machen könne. Gemessen am MSCI All Countries World Index, der Aktien der 2.500 größten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern bündle und damit noch breiter gefasst sei als der MSCI World, mache IT aktuell etwa 20 Prozent des globalen Aktienmarkts aus. Damit repräsentiere der Sektor das größte Gewicht unter allen Branchen.



Faktoren, die das Gewinnwachstum und die Bewertungen des Sektors verändern könnten, würden somit große Aufmerksamkeit verdienen. Dazu würden zum Beispiel die Folgewirkungen eines Handelskriegs zählen. Nach Einschätzung der Experten seien die Aussichten für den IT-Sektor aber immer noch rosig. Aufgrund des starken Gewinnwachstums und weiterhin vernünftiger Bewertungen würden sie somit ihre Übergewichtung in IT-Aktien beibehalten. (17.07.2018/ac/a/m)







