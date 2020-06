Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,59 EUR -9,80% (08.06.2020, 12:01)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

317,06 GBp -11,31% (08.06.2020, 11:47)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (08.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Zum Auftakt in die neue Handelswoche knicke die ITM Power-Aktie zwischenzeitlich um rund ein Viertel ein. Ein Trading-Update der Gesellschaft sorge für fallende Kurse. Die Corona-Krise sei auch beim britischen Unternehmen ein Thema. ITM Power spüre aber nur "geringfügige Auswirkungen".Laut ITM Power verzögere sich der Ausbau der Kapazitäten in Sheffield. Die Eröffnung werde nun für das vierte Quartal 2020 angepeilt. Per Ende April habe der Elektrolyse-Spezialist einen Auftragsbestand auf Rekordniveau verzeichnet. Dennoch schreibe die Gesellschaft weiter tiefrote Zahlen. Zum 30. April weise das Unternehmen einen EBITDA-Verlust von 17,5 Mio. GBP aus.Die Verschiebung der Eröffnung der neuen Fertigungsstätte ins vierte Quartal aufgrund von Corona sei kein Beinbruch. Dennoch würden sich die Anleger heute in Scharen von ITM-Power-Aktien trennen. Angesichts der fulminanten Kursrally in den letzten Wochen sei dies aber aus technischer Sicht längst überfällig gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: