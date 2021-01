Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die ITM Linde Electrolysis GmbH, ein Joint Venture von Linde und ITM Power, wolle einen Elektrolyseur mit einer Leistung von satten 24 Megawatt im Chemiepark Leuna bauen. Das habe für neue Rekorde bei der britischen Wasserstoff-Aktie gesorgt. Doch die Luft werde allmählich dünner. Das würden nun die Analysten raten.Analyst Marc Elliott von Investec stufe die Aktie von ITM Power unverändert mit "buy" ein, das Kursziel laute 650 Britische Pence (7,30 Euro). Am Donnerstag habe der Wasserstoff-Wert bereits deutlich darüber notiert, bei 720 Pence (8,09 Euro) sei an der Heimatbörse in London der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen.Unterdessen habe die HSBC die Wasserstoff-Aktie erstmals unter die Lupe genommen. In einer Ersteinschätzung laute das Votum von Analyst Tarek Soliman "hold" mit einem Kursziel von 550 Pence (6,18 Euro).ITM Power werde derzeit mit einem Börsenwert von rund 3,5 Milliarden Euro gehandelt. Für 2022 würden Analysten einen Umsatz von lediglich 35,7 Millionen Euro erwarten.Trotz all der exzellenten Zukunftsaussichten für ITM Power und der intensiven Partnerschaft mit dem Großaktionär Linde: Neueinsteiger sollten keineswegs mehr in die Fahnenstange hineinkaufen. Im Gegenteil. Investierte Anleger sollten sich von einem weiteren Teil ihrer Position trennen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link