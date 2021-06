Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (16.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die Aktie von ITM Power habe sich seit Anfang des Monats stabilisiert. Nun erhalte das Papier des Wasserstoff-Spezialisten einen kleinen Dämpfer von der Analystenseite. Die kanadische Bank RBC habe erstmals die Coverage von ITM aufgenommen und dabei einige Kritikpunkte geäußert, die Anleger sicherlich interessieren dürften.Die Analysten der größten Bank Kanadas hätten die Coverage für die Aktie von ITM Power mit dem Rating "Sector-Perform" eingeleitet. Das Kursziel liege bei 310 Pence und damit fast 20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.Die Bank schreibe in der Studie, dass ITM "an der Schwelle zu einem substanziellen Umsatzwachstum" stehe. Das britische Unternehmen befinde sich in einem strukturellen Wachstumsbereich im Rahmen der Energiewende. Dieser werde durch einen weltweit stärkeren Druck zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen und die schnell fallenden Kosten für erneuerbare Energien angetrieben.Allerdings hätten die Analysten eingeräumt, dass die Bewertungskennzahlen von ITM äußerst ambitioniert aussehen würden, gerade im Vergleich zu branchenfremden Unternehmen. Außerdem könnten Liquiditätsengpässe für Gegenwind sorgen.Trotz der scharfen Korrektur in den vergangenen Monaten sei die Aktie von ITM Power immer noch sportlich bewertet. Darüber hinaus sehe das Chartbild ziemlich undurchsichtig aus. Solange der GD200 bei 416 Pence (4,84 Euro) nicht überschritten werde, befinde sich die Aktie weiterhin im Seitwärtstrend.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 2,65 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2021)