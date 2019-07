Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (22.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power rüste sich für die Zukunft. In Sheffield solle die größte Elektrolyse-Fertigungsstätte der Welt mit einer jährlichen Kapazität von bis zu einem Gigawatt entstehen. Dafür habe das Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung getroffen, um das Produktionsgebäude in naher Zukunft zu nutzen. ITM Power gehe davon aus, den Mietvertrag in Q4 final abzuschließen.Durch die starke Auftragspipeline sähen sich die Briten gezwungen, die Produktionskapazitäten zu erweitern. Am neuen Hauptsitz könne ITM Power dann auf die fünffache Produktionsfläche zugreifen (Anlage mit 50 Hektar). Der Bezug sei für März 2020 geplant, um im Anschluss das neue Werk bis zum Sommer 2020 mit den Produktionsanlagen auszustatten.Die geplante Produktionserweiterung von ITM Power passe ins Gesamtbild. In den vergangenen Wochen habe ITM Power mit einem extrem erfreulichen Newsflow aufwarten können. Entsprechend positiv entwickle sich auch die Aktie, die aus der Lethargie längst wieder erwacht sei.Die ITM Power-Aktie eignet sich ausschließlich für risikobewusste Investoren mit einem langen Atem, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Titel bleibe bei Kursschwäche kaufenswert. Ein Stopp bei 0,25 Euro sei Pflicht. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link