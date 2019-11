Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (05.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die Bundesregierung wolle die Entwicklung von Wasserstofftechnologie voranbringen und sehe dabei die Autobranche in der Pflicht. Ziel sei es, in den Jahren 2021/22 insgesamt 60.000 Wasserstoff-Autos ans Netz zu bringen, habe Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag auf einer Konferenz in Berlin gesagt. Könnten Elektrolyse-Spezialisten wie Nel oder ITM Power von den Plänen profitieren?"Jetzt muss die Automobilindustrie bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt bringen und den Menschen zeigen, dass die Technik zuverlässig funktioniert", habe er gefordert. Wasserstoff sei einer der Kraftstoffe der Zukunft.Bis zum Jahresende wolle die Bundesregierung eine Wasserstoff-Strategie vorlegen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe betont, dadurch sollten nicht nur Klimaschutz und Energiewende vorangebracht werden. "Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird", habe er gesagt. Das sei wichtig im Hinblick auf die Energiewende, aber auch zur Sicherung von Hunderttausenden Arbeitsplätzen.Bei der Entwicklung klimafreundlicher Autos wolle die Bundesregierung zweigleisig fahren und zugleich auf bessere Batterien für E-Fahrzeuge und die Wasserstofftechnologie setzen. "Am Ende werden wir immer erleben, dass sich die wirtschaftlichste Lösung in einem Bereich durchsetzt", habe Altmaier gesagt. Es gebe einen Innovationswettbewerb zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien, aber zugleich einen Wettbewerb, die Wasserstoffbatterie so zu entwickeln, dass sie ihr volles Potenzial entfalte.Auch in Deutschland gebe es Unternehmen, die sich dem Thema Elektrolyse widmen würden. An dieser Stelle sei Siemens oder das Dresdner Start-up Sunfire zu nennen.Die heutige Stakeholder-Konferenz zur Nationalen Wasserstoffstrategie gleiche einem ersten Fingerzeig, wo die Bundesregierung hin wolle. Spannend werde, welche Eckdaten die Strategie enthalten werde. Klar sei in jedem Fall: Das Thema "Wasserstoff" sei inzwischen in der nationalen Politik angekommen. Inwiefern börsennotierte Unternehmen wie ITM Power oder Nel davon profitieren könnten, werde die Zeit mit sich bringen.Beide Aktien eignen sich jedoch nur für den risikobewussten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)