Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

36,00 EUR +0,28% (09.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

36,18 EUR +0,78% (09.04.2019, 17:39)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (09.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Mit den heute gemeldeten strategischen Volumenaufträgen stärke das Unternehmen nicht nur seine Marktposition in China. Die Abschlüsse würden die hohe Nachfrage der Produkte und Lösungen des Spezialisten für die industrielle Bildverarbeitung unterstreichen. Die Trading-Position nehme wieder Fahrt auf - und die nächsten News dürften nicht zu lange auf sich warten lassen.Die Orderbücher seien gut gefüllt - Tendenz steigend! Mit den aktuellen Aufträgen setze das Unternehmen die langfristige Strategie fort, den Ausbau der weltweiten Marktposition durch Produktinnovationen voranzutreiben. Insgesamt würden die Volumengeschäfte mehrere hundert Inspektionssysteme umfassen. Sie seien Teil der Strategie, das etablierte Portfolio für die High-End-Oberflächeninspektion um Lösungen für neue Nischenmärkte zu erweitern.Der Vorstand rechne für das Gesamtjahr weiter mit einem Wachstum aus eigener Kraft bei Umsatz und Ergebnis im unteren zweistelligen Prozentbereich.Das Wachstum könnte am Ende aber noch höher ausfallen. Denn ISRA VISION stehe kurz vor einer Übernahme. In der engeren Auswahl seien Unternehmen aus dem Bereich Produktions-Analyse-Softwaretools und der 3D-Industrieautomatisierung.Trading-orientierte Anleger können weiterhin auf einen positiven Newsflow und eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link