Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

55,30 EUR -0,36% (16.07.2018, 12:13)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (16.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktie: Teurer durch TecDAX-Aufstieg - AktienanalyseErst diesen März wurde die ISRA VISION-Aktie (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) in den deutschen Hightechindex aufgenommen, wie Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Die von Forschern der TU Darmstadt gegründete Firma sei auf "elektronische Augen" spezialisiert, die z. B. in optischen Inspektionssystemen, automatischen Produktionsanlagen und Fertigungsrobotern zum Einsatz kämen. Die zunehmende Automatisierung in allen Industriezweigen und nicht zuletzt das Schlagwort "Industrie 4.0" würden weiter großes Wachstumspotenzial verheißen und in den kommenden Jahren peile die Firma einen Umsatzanstieg von zuletzt 143 Mio. Euro auf über 200 Mio. Euro an. Dazu sollten u. a. Übernahmen beitragen, die sich das finanzschuldenfreie Unternehmen locker leisten können müsste.Aber trotz der starken Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 mit 10% Umsatzwachstum und 11% Gewinnzuwachs: Mit einem KGV von 46,5 auf Basis der Schätzungen für 2019 lockt die ISRA VISION-Aktie derzeit kaum zum Einstieg, so Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:55,40 EUR -0,36% (16.07.2018, 12:14)