Wie schon im Vormonat hätten robuste Konjunkturdaten, insbesondere aus China, sowie die anhaltend lockere Geldpolitik für Rückenwind gesorgt. In China habe sich die Wirtschaft nach dem Corona-bedingten Einbruch weitgehend erholt, etwas schwächer habe sich aber noch der Konsum entwickelt. Ferner sei die Zuversicht an den Märkten gewachsen, dass sich eine zweite große Welle an Corona-Neuinfektionen verhindern lassen könnte. Dies, weil verschiedene Impfstoff-Projekte vorangekommen seien und Corona-Schnelltests die Zulassung erhalten hätten. Wenig Kursrelevanz hätten Spannungen zwischen China und den USA gehabt, die sich mit Meldungen über Fortschritte im Handelskonflikt abgewechselt hätten.



Die freundliche Stimmung habe sich auch an einer steigenden Aktivität im Segment der Börsengänge gezeigt. So habe unter anderem der zum chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) gehörende Zahlungsdienstleister Ant angekündigt, Aktien in Hongkong und Shanghai im Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar platzieren zu wollen. Geplant sei die Platzierung von zehn bis 15 Prozent des Aktienkapitals.



In China habe sich trotzdem im August der Aufwärtstrend am Aktienmarkt verlangsamt. Der Shanghai Composite-Index habe in Lokalwährung um 2,6 Prozent zugelegt. Der Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) in Hongkong sei ebenfalls um 2,4 Prozent gestiegen. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) - de facto die Zentralbank der Ex-Kronkolonie - habe mehrfach gegen eine Aufwertung des Hongkong-Dollar interveniert. Dies sei vor dem Hintergrund steigender Zuflüsse ausländischer Anlagegelder geschehen. Ein Grund seien zahlreiche Börsengänge gewesen. Trotz Corona-Krise und politischen Spannungen mit China habe deren Volumen im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 29 Prozent zugenommen.



Für die asiatischen Börsen dürften das Tempo der Konjunkturerholung, die lockere Geldpolitik sowie mögliche neue geopolitische Spannungen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA tonangebend sein. (Ausgabe vom 08.09.2020) (09.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die asiatischen Aktienmärkte legten im August mehrheitlich zu, so die Experten von Union Investment.So habe sich im Monatsvergleich für den MSCI Far East ex Japan-Index auf Lokalwährungsbasis ein Plus von 3,2 Prozent ergeben, womit diese Region etwas besser abgeschnitten habe als die Schwellenländermärkte insgesamt.