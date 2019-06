ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (11.06.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Großbank ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist nicht länger an einer Übernahme der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) interessiert. Dies berichtete Handelsblatt Online am Montag unter Berufung auf Finanzkreise, so die Experten von "FONDS professionell".Die Niederländer hätten ihre Überlegungen bereits vor mehreren Wochen verworfen. Die ING habe ohnehin nie ein großes Interesse an der zweitgrößten deutschen Privatbank gehabt und wolle sich nun lieber auf eigene Projekte konzentrieren, schreibe Handelsblatt Online.Nachdem Ende April die Fusionsgespräche zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank geplatzt seien, habe es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch die ING gegeben. Bereits zu dieser Zeit hätten sich die Niederländer aber dazu entschlossen, dem Frankfurter Geldinstitut keine ernsthaften Avancen zu machen. Der Entscheidung seien zwei Treffen zwischen Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke und ING-Chef Ralph Hamers vorausgegangen, bei denen sie einen möglichen Zusammenschluss ausgelotet hätten.Insidern zufolge hätten die Vorstände erörtert, ob sie eine gemeinsame Vision für das Banking der Zukunft hätten und sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Nach dem abrupten Ende der Fusionsgespräche von Commerzbank und Deutscher Bank hätten keine weiteren Treffen zwischen Zielke und Hamers mehr stattgefunden.Der Commerzbank seien damit so langsam die Bieter ausgegangen, schreibe Handelsblatt Online. Denn nicht nur die ING habe von einer Übernahme Abstand genommen. Auch die italienische Bank UniCredit und die französische BNP Paribas hätten in den vergangenen Wochen entsprechende Überlegungen nicht weiter verfolgt.Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,318 EUR +1,49% (11.06.2019, 14:20)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,326 EUR +1,20% (11.06.2019, 14:05)