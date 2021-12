Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,598 EUR -0,03% (08.12.2021, 09:43)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

12,602 EUR -0,27% (08.12.2021, 10:01)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (08.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Auch die ING Groep-Aktie sei zuletzt von den neuen Corona-Sorgen beeinflusst und nach unten gezogen worden. Doch der Titel strebe wieder nach oben und im Gegensatz zu Konkurrenten biete das Papier auch ein Sicherheitsnetz gegen stürmischere Zeiten. Gerade konservativere Anleger schauen hier genau hin, so Fabian Strebin.Die ING sei in Deutschland unter der ehemaligen ING-Diba bekannt, die nun auch ING heiße. Da man seit Jahren hierzulande als reine Onlinebank agiere, habe man einen starken Wettbewerbsvorteil bei den Kosten und der Entwicklung neuer Produkte für verschiedene Vertriebswege. Steigende Zinsen weltweit sollten nun Rückenwind in 2022 geben. Zudem hätten zuletzt die Provisionen zugelegt, da man zunehmend auch über mehr Handelsaktivitäten der Kunden an den Kapitalmärkten profitiere.Das KGV der ING, das der Konsens für das kommende Jahr erwarte, liege bei 10 und damit knapp über dem Schnitt der Peers mit 9. Allerdings zähle die Bank seit Jahren zu den starken Dividendenzahlern in der Branche. Im laufenden Jahr seien die Zahlungen wieder aufgenommen worden, nachdem die Aufsicht 2020 wegen der Unsicherheit um einen Ausschüttungsstopp gebeten habe.Für das Geschäftsjahr 2021 würden die Analysten im Mittel eine Dividendenrendite von 6,6 Prozent erwarten, was im oberen Drittel unter den europäischen Banktiteln liegen dürfte. Mit einer harten Kernkapitalquote von 15,8 Prozent seien auch in den nächsten Jahren hohe Ausschüttungen wahrscheinlich. Stabilisierend wirke aktuell zudem das laufende Aktienrückkauf-Programm. Anfang Dezember seien rund 70 Prozent der Mittel dafür bereits ausgegeben gewesen. Seit Oktober kaufe die Bank eigene Anteile zurück, dafür stünden 1,74 Milliarden Euro bereit.Das nächste Chartsignal würde sich mit dem Bruch des GD50 um 12,82 Euro ergeben. Dann wäre auch die Kurslücke, die beim letzten Abverkauf gerissen worden sei, geschlossen.Investierte bleiben bei der ING Groep-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 9,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer noch einsteigen möchte, sollte die Chartentwicklung abwarten. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link