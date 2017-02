ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (03.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) von 14,50 Euro auf 15,00 Euro.Das Nettoergebnis in Q4/2016 habe mit 0,75 (Vj.: 0,82) Mrd. Euro die Analystenschätzung von 0,25 (Marktkonsens: 0,32) Mrd. Euro sehr deutlich übertroffen. Ursächlich seien höher als von Rießelmann prognostizierte Gesamterträge, ein geringerer als unterstellter Restrukturierungsaufwand sowie eine niedrigere Risikovorsorge gewesen. In beiden Segmenten hätten erfreuliche Ergebniszuwächse verzeichnet werden können. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III für das Bankgeschäft habe zum 31.12.2016 unverändert bei 12,6% gelegen. Wie erwartet habe der Druck auf die Nettozinsmarge im Vergleich zum Vorquartal zugenommen. Ein sequentielles Kreditwachstum habe diesen Druck zum Teil abfedern können. Für das laufende Geschäftsjahr gehe Rießelmann von einer Fortsetzung dieser Entwicklung und im Wesentlichen daher von einer geringeren Gewinndynamik aus.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ING Groep-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:13,77 EUR +1,21% (03.02.2017, 11:42)Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:13,785 EUR +1,25% (03.02.2017, 11:45)