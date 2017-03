Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (23.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).Das Wertpapier habe gestern an einem insgesamt schwächeren Börsentag für europäische Bankaktien zeitweise um bis zu 6% nachgegeben und habe 4% leichter (STOXX Europe 600 Banks: -1%) geschlossen. Ursächlich sei ein Bericht in der niederländischen Wirtschaftszeitung "Het Financieele Dogblod" gewesen, wonach dem Unternehmen aufgrund einer möglichen Verwicklung in einen Geldwäsche- und Korruptionsskandal in Usbekistan empfindliche Strafzahlungen drohen würden. Die Bank habe daraufhin auf den Geschäftsbericht 2016 verwiesen, laut dem die ING Bank Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen der niederländischen Behörden in Zusammenhang mit der Aufnahme von Kunden, Geldwäsche und Korruption sei. Demnach hätten auch US-Behörden um Auskünfte gebeten. Weder Zeitpunkt noch Ausgang der Untersuchungen, geschweige denn die Höhe etwaiger Strafzahlungen, seien laut Geschäftsbericht zum jetzigen Zeitpunkt abzuschätzen.Der Analyst halte die Kursreaktion für übertrieben, jedoch zeige sie wegen eines bisher nicht abzusehenden Endes beizulegender Rechtsstreitigkeiten bei europäischen Banken die Nervosität der Anleger. Unabhängig von dem Ausgang seien die Perspektiven für die ING Groep trotz des aktuellen Niedrigzinsumfelds in der Eurozone aufgrund der schlanken Kostenstruktur, der guten Kapitalquoten und dem relativ hohen Digitalisierungsgrad positiv. Das Aufwärtspotenzial des Papiers sei jedoch durch das gegenwärtige Bewertungsniveau begrenzt.