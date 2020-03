LT Lang & Schwarz-Aktienkurs INFICON-Aktie:

INFICON (ISIN: CH0011029946, WKN: 588714, Ticker-Symbol: IFZ, SIX Swiss Ex: IFCN) ist ein führender Anbieter innovativer Messtechnik, Sensortechnologie für kritische Prozesse und moderner Prozesssteuerungssoftware zur Steigerung der Produktivität und Qualität von anspruchsvollen Vakuumverfahren in hochspezialisierten Branchen. Diese Produkte sind bei der Gasleckerkennung in den Bereichen Kälte-/Klimatechnik und Automobilproduktion von entscheidender Bedeutung. Sie sind ebenso unerlässlich für Erstausrüster (OEMs) und Endverbraucher bei der Herstellung von Halbleiterchips und Dünnschichtbelägen (z. B. für Flachbildschirme, Solarzellen, magnetische und optische Speichermedien, optische und dekorative Schichten und Architekturglas).



Weitere Anwendungsgebiete der Vakuumtechnologie sind unter anderem Biowissenschaften, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelverpackung, Wärmebehandlung, Sterilisierung und Laserschneideverfahren. INFICON nutzt seine Expertise weiterhin, um einzigartige Produkte zur Analyse von toxischen Gefahrstoffen anzubieten. Die Hauptanwendungen sind hier sowohl bei Rettungskräften als auch im Bereich Zivil- und Umweltschutz zu sehen.



INFICON verfügt über weltweit führende Fertigungsanlagen in den USA und Europa, mit Zweigstellen in China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Japan, Korea, Liechtenstein, Singapur, der Schweiz, Taiwan, Großbritannien und den USA. (06.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - INFICON-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der INFICON Holding AG (ISIN: CH0011029946, WKN: 588714, Ticker-Symbol: IFZ, SIX Swiss Ex: IFCN).INFICON habe aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit Covid-19 keine formale Prognose für das GJ20 gegeben. Die Aussichten seien je nach Endmarkt unterschiedlich, wobei die Halbleitermärkte die Hauptwachstumsquelle für das GJ20 seien. Neben der erwarteten Nachfrageerholung bei bestehenden Produkten werde INFICON zusätzliches Wachstum durch neue Produkte und Auftragsgewinne bei neuen Plattformen (Marktanteilsgewinne) verzeichnen. Es werde erwartet, dass die Nachfrage nach OLED- und traditionellen Vakuumbeschichtungsanwendungen gering bleibe. Der Analyst rechne bei Halbleiter- und Vakuumbeschichtungen im GJ20E mit einem Wachstum von 16% und einer Beschleunigung im GJ21.Im Bereich Sicherheit und Energie erwarte der Analyst wegen des unsicheren Markts im GJ20E kein Wachstum und einer wahrscheinlich schwächeren staatlichen Nachfrage. RAC&Auto dürfte eine wachsende Nachfrage nach Batterietests, aber eine schwächere Nachfrage in den traditionellen Automärkten und eine stagnierende Nachfrage bei RAC (VontE: +2%) verzeichnen. Bei Gen Vac erwarte er ein Wachstum von 4%, teilweise angetrieben durch Nahrungsmittelverpackungen. Insgesamt senke der Analyst die Umsatzprognose für das GJ20E um 3% und das EBIT um 8%. Er belasse seine Schätzungen für das GJ21E im Vergleich zu vorher weitgehend unverändert und rechne nun mit einem Umsatzwachstum von 13%.Die nur unvollständig abschätzbaren Auswirkungen des Coronavirus auf INFICONs Märkte würden kurzfristig zwar die Unsicherheit erhöhen, ändern aber nichts an unserer längerfristigen Einschätzung des Unternehmens. Mit einer Nettoverschuldung von USD 50 Mio. und einer Eigenkapitalquote von 76% sei die Bilanz solide. Zudem sei das Unternehmen mit seiner Vielzahl von Endmärkten geografisch breit aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INFICON-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs INFICON-Aktie:647,50 CHF -4,00% (06.03.2020, 12:53)