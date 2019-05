Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (17.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) von "kaufen" auf "halten" herab.Das Management habe überraschend zur Vorlage der Q1-Zahlen (Umsatz: 438 (Vj. 408; Analystenerwartung: 430) Mio. Euro, EBIT: 33,6 (Vj. 35,5; Analystenerwartung: 36,6) Mio. Euro) eine Gewinnrevision bekannt gegeben (Erreichen der unteren Bandbreite der EBIT-Prognose von 156 bis 162 Mio. Euro "sehr ambitioniert"). Dies sei insofern überraschend, da auf der Analystenkonferenz Ende März auf ein schwaches Startquartal im anhaltend schwächelnden Segment Fahrzeugtechnik (Serienzulieferer) zwar hingewiesen worden sei, jedoch eine Trendwende im Jahresverlauf erwartet worden sei.Mit 157 Mio. Euro habe die bisherige EBIT-Prognose des Analysten bereits am unteren Ende der bisherigen Unternehmensprognose gelegen. Die neue EBIT-Prognose des Analysten liege bei 152 Mio. Euro. Bereinigt um das Segment Fahrzeugtechnik würde die EBIT-Marge auf Konzern-Ebene um 200 BP höher liegen bei 9,7% (unbereinigt: 7,7%). Daher dürften nach Meinung des Analysten die Maßnahmen in der Fahrzeugtechnik (Serienzulieferer) im Rahmen des Strategieprogramms "PARKOUR" noch umfangreicher ausfallen.Im Gespräch mit der Unternehmensleitung sei das Ziel bestätigt worden, eine Eigenkapitalquote von über 40% (Ende Q1/2019: 39,6%; bedingt durch IFRS 16-Effekt; zudem anstehende Dividendenzahlung in Q2/2019) im Jahresverlauf zu erreichen. Sollte sich die Ergebnislage aber noch verschärfen, sei nach Ansicht des Analysten eine Eigenkapitalmaßnahme zum Erreichen der Zielquote denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link