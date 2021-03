Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

45,60 EUR -3,39% (23.03.2021, 18:27)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (23.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Die IBU-tec-Aktie habe bewegte Monate hinter sich. Die Perspektiven für die Weimarer Gesellschaft seien sehr gut. VARTA sei ein Kunde von IBU-tec und könnte der Ellwanger Konzern nun auch im Elektromobilitätsbereich in die Massenproduktion vorstoßen, dann könnte sich das auch auf IBU-tec positiv auswirken. Der Industriedienstleister habe aber neben der Batterierohstoffen noch andere starke Standbeine. Schröder erwarte, dass der Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten sehr positiv bleiben werde. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und neue Höchstkurse der IBU-tec-Aktie seien im weiteren Jahresverlauf möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze IBU-tec-Aktie:Xetra-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:45,00 EUR -2,17% (23.03.2021, 17:35)