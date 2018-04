Wien (www.aktiencheck.de) - Die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) verlor - nachdem bereits am Dienstag nachbörslich Zahlen zum Q1 präsentiert wurden - in Folge des nicht angehobenen Ausblicks für 2018 und der eher schwachen Margenentwicklung rd. 7,5%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch Alcoa (ISIN US0138721065, WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) habe nach nachbörslich vorgelegten Zahlen zum Q1 rund 5% zulegen können. Ein höherer als von Marktteilnehmern erwarteter Gewinn und eine Anhebung des Ausblicks hätten für die gute Stimmung gesorgt. Ähnlich habe es bei American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ausgesehen, die sowohl bei Umsatz als auch Gewinn deutlich hätten zulegen können. Die Aktie sei rund 3% geklettert.Heute früh habe auch Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) Zahlen zum Q1 präsentiert, die auf den ersten Blick beim Kerngewinn je Aktie (USD 1,28) leicht über den Erwartungen (USD 1,26) gelegen hätten. (19.04.2018/ac/a/m)