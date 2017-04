NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (28.04.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktie: Es wird jetzt richtig brenzlig! AktienanalyseWer bei IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) auf eine Trendwende spekuliert hatte, wurde bitter enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.IBM habe es wieder nicht geschafft, seinen Umsatzschwund zu stoppen. Die Erlöse im Auftaktquartal seien um 2,8 Prozent auf 18,16 Mrd. US-Dollar gesunken - es sei der 20. Rückgang in Folge gewesen. Als Spielverderber habe sich einmal mehr das Kerngeschäft erwiesen. In der Technologie-Sparte, wo IBM den Großteil seiner Einnahmen erziele, seien die Erlöse um 2,5 Prozent auf 8,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Geschäftsbereich habe damit das erste Minus seit drei Quartalen verzeichnet.Der Umsatz mit Großrechnern und System-Software - hier sehe der Konzern schon länger keine Wachstumschancen mehr - sei sogar um 17 Prozent eingebrochen. Auch die Gewinnentwicklung habe Anlegern gehörig auf den Magen geschlagen. Denn unterm Strich seien mit 1,75 Mrd. US-Dollar 5,5 Prozent weniger hängen geblieben als im Vorjahr. Da habe auch nicht geholfen, dass IBM sein Cloud-Geschäft kräftig habe steigern können. Die IBM-Aktie sei kräftig abgestraft worden. Damit habe der Titel einen Großteil seiner Kursgewinne seit der US-Präsidentschaftswahl wieder abgegeben. Und aus technischer Sicht werde es jetzt richtig brenzlig. Denn mit einem Bruch der 160 US-Dollar-Marke drohe ein Rückfall bis in den Bereich des zyklischen Jahrestiefs bei 145 US-Dollar.Daher und mit Blick auf die Schwierigkeiten des IT-Dinos beim Wandel vom klassischen Computerhersteller hin zum modernen Anbieter von Cloud-Services, Daten-Analyse und Sicherheits-Software sind Anleger kurzfristig wohl besser auf der Shortseite aufgehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2017)Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:147,20 EUR -0,10% (28.04.2017, 16:52)Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:147,28 EUR -0,15% (28.04.2017, 17:35)