Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

126,00 EUR +0,63% (14.08.2018, 15:34)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

142,71 USD -1,23% (13.08.2018, 22:01)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (14.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) von "halten" auf "kaufen" hoch.Seit 2012 würden die Umsätze von IBM schrumpfen. Die traditionellen Stärken im Consulting-, Outsourcing- und Hardwaregeschäft seien im aufkommenden Cloudzeitalter weniger gefragt gewesen und die gestarteten Wachstumsinitiativen in neuen Bereichen wie Cloud, Data Analytics, Mobile, Security, etc. hätten die wegfallenden Umsätze trotz starker Wachstumsraten nicht auffangen können. In Q2/18 habe IBM nun endlich mit seinen "Strategic Imperatives" genannten Hoffnungsträgern die Marke von 50% Umsatzbeitrag und damit einen wichtigen Meilenstein vermelden können. Insgesamt habe IBM beim Konzernumsatz in Q2/18 ohne Wechselkurseffekte um 2% auf 20,0 Mrd. USD und beim operativen Ertrag um 11% auf 3,4 Mrd. USD zugelegt.Für 2018 würden die Markterwartungen von einem Umsatzplus ausgehen. Treiber hierfür seien die Strategic Imperatives, aber auch mit der neuen Mainframegeneration z14 generierte Hardwareerlöse. Dieser Umsatzschub dürfte 2019 wieder abflauen, was den unterstellten Umsatzrückgang in 2019 erkläre. Dies erscheine nach Erachten des Analysten konservativ, würden doch auch zunehmend die klassischen Dienstleistungssparten von der vollzogenen Neu-Ausrichtung auf Wachstumsthemen profitieren. Das in Q2/18 um 6% angestiegene Volumen der Neuaufträge untermauere dies seines Erachtens.Noch stehe der Turnaround der Topline auf etwas wackeligen Beinen, doch nach Erachten des Analysten würden sich die positiven Anzeichen für ein letztendliches Gelingen mehren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie:XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:125,63 EUR -0,81% (14.08.2018, 15:17)