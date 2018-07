Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Mit einem Umsatzwachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr sei das zweite Quartal das dritte Quartal in Folge, in dem IBM wieder steigende Erlöse verzeichne. Wichtig für das Vertrauen der Anleger, die fünf Jahre schrumpfende Umsätze erlebt hätten. Das Wachstum würden dabei die neuen Segmente wie "Strategic Imperatives" und "Cloud" erzielen, in denen die Geschäfte um Daten-Analyse, Mobile, Cyber Security und die Cloud-Lösungen von Public über Private zusammengefasst seien. Die Gewinne je Aktie hätten mit 3,08 USD knapp über 3,04 USD gelegen, was Analysten erwartet hätten. Die Erlöse von 20,0 Mrd. USD hätten ebenfalls leicht die Schätzungen von 19,85 Mrd. USD übertroffen.Die Aussichten des Managements würden sich stimmig in das solide Quartal einreihen: IBM erwarte Gewinne je Aktie von 13,80 USD - leicht höher als die erwarteten 13,78 USD. Kehre IBM zu stabilem Umsatz- und Gewinnwachstum zurück, würden sich nach schwachen Jahren wieder Kursgewinne erwarten lassen.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt, bei der IBM-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze IBM-Aktie:Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:127,75 EUR +3,95% (19.07.2018, 09:56)