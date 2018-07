Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 152 Halten Nord LB Alexander Zienkowicz 10.07.2018 155 Halten Independent Research Markus Friebel 26.06.2018 180 Outperform RBC Capital Markets Amit Daryanani 14.06.2018 - Neutral J.P. Morgan Tien-tsin Huang 18.04.2018 192 Overweight Barclays Mark Moskowitz 08.03.2018

Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

123,84 EUR -0,93% (16.07.2018)



Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:

123,96 EUR -1,34% (16.07.2018)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

USD 145,46 -0,30% (16.07.2018)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.07.2018/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 192,00 oder 152,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. wird am 18.07.2018 seine Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Barclays, in einer Aktienanalyse vom 07.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Mark Moskowitz, Analyst von Barclays, hat das "overweight"-Votum für die IBM-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 192 USD bestätigt. Moskowitz habe sich mit den Mainframe (universelle Großrechner)-Zyklen bei IBM und der möglichen Einführung von "Watson Junior" (einem kostengünstigeren Produkt für maschinelles Lernen, das nicht nur für große, rechenintensive Unternehmen, sondern auch für den Massenmarkt entwickelt worden sei) befasst. Er glaube, dass die Stärke des aktuellen z14-Mainframe-Zyklus länger anhalten könne und einen Puffer biete, bevor strategische Initiativen im zweiten Halbjahr stärkere Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern würden. Gleichermaßen wichtig, dass "Watson Junior" in den nächsten 1 bis 2 Quartalen eingeführt werden könnte. "Watson Junior" könnte das Narrativ bei IBM ändern, so Moskowitz.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von der Nord LB und liegt bei 152,00 USD. Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in einer Branchenstudie vom 10.07.2018 die IBM-Aktie mit dem Votum "halten". 2017 habe sich der PC-Markt gegenüber den stetigen Rückgängen der Vorjahre stabilisiert. Der Branche komme dabei ein Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor zugute. Der private Absatz sei weiter rückläufig, Zuwächse würden jedoch mit Ultramobile- und Highend-Systemen erzielt. Der globale PC-Absatz sei in Q1 zum dritten Quartal in Folge stabil geblieben (±0,0%), gestützt vom laufenden Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs. Dabei hätten HP (+4,3%) und Dell (+6,4%) die stärksten Zuwächse verzeichnet. Vor allem habe der US-Markt eine bessere Performance gezeigt. Insgesamt habe der Markt von einer leichten Entspannung in Bezug auf Preislage und Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten profitiert.In den vergangenen Berichtsperioden hätten die Unternehmen Auftrieb von der globalen Konjunktur erhalten, die sich in den verbesserten Fundamentaldaten ausgedrückt habe. Durch den eskalierten Handelsstreit zwischen den USA und China hätten sich jedoch einige Risiken für einen Trendabbruch aufgebaut, die in der anstehenden Berichtssaison zu Anpassungen der Unternehmensausblicke führen könnten. Zienkowicz setze sein Sektorrating vorerst auf "neutral" (zuvor: "positiv").Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze IBM-Aktie: