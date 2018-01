NYSE Euronext-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

6,20 USD +0,65% (18.01.2018, 15:11, vorbörslich)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



NYSE Euronext-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IAG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen.



(18.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: IAG) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu kaufen.IAMGOLD Corp. habe starke Produktionsergebnisse für Q4/17 ausgewiesen. Das Produktionsvolumen des laufenden Jahres solle den Angaben zufolge ähnlich sein wie in 2017. IAMGOLD strebe eine Produktion von 850.000 bis 900.000 Unzen zu Cash-Kosten von 750 bis 800 USD pro Unze an.Die Analysten von Canaccord Genuity loben die Beständigkeit von IAMGOLD und sehen eine gute Grundlage für eine Neubewertung. In den letzten drei Monaten habe der Titel gegenüber der Peer Group eine Underperformance von rund 5% gezeigt. Zusammen mit einem verbesserten Projektertrag sei die Zeit reif für eine Hochstufung.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und setzen das Kursziel von 8,75 auf 9,00 CAD herauf.Stuttgart-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:5,00 Euro -3,85% (18.01.2018, 14:20)Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:5,08 Euro +0,59% (18.01.2018, 15:03)