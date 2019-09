Das Marktumfeld bleibe für Airlines weiterhin hart. Zum Preiskampf bei den Tickets geselle sich das abschwächende Konjunkturumfeld. Pilotenstreiks würden das Gewinnfass zusätzlich austrocknen lassen.



Investments in Lufthansa, IAG oder Air France-KLM sollten weiterhin zurückgestellt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze IAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IAG-Aktie:

4,711 Euro -1,85% (09.09.2019, 11:45)



ISIN IAG-Aktie:

ES0177542018



WKN IAG-Aktie:

A1H6AJ



Ticker-Symbol IAG-Aktie:

INR



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol IAG-Aktie:

BABWF



Kurzprofil IAG:



Die International Consolidated Airlines Group (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF) ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften und die Dachgesellschaft von Aer Lingus, British Airways, Iberia und Vueling. Das Unternehmen entstand im Januar 2011 durch die Fusion von British Airways plc und IBERIA L.A.E. S.A. Mit über 540 Flugzeugen werden rund 275 Destinationen angeflogen und jährlich mehr als 95 Millionen Passagiere befördert. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen, Fracht- und Postlinienverkehr. British Airways und IBERIA sind Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz Oneworld, einer globalen Allianz von Fluggesellschaften. Der registrierte Firmensitz der International Consolidated Airlines Group SA (IAG) ist in Madrid, Spanien und der Hauptsitz in London, UK. (09.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IAG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der International Consolidated Airlines Group (IAG) (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Monaten würden Fluggesellschaft und Gewerkschaft in einem Streit um Piloten-Gehälter und eine Gewinnbeteiligung stecken. Nun eskaliere die Lage. Die Piloten von British Airways würden streiken, eine der weltgrößten Fluggesellschaften streiche heute fast alle Flüge. Die Aktie der Muttergesellschaft IAG sacke ab. Auch die Lufthansa-Aktie werde in Mitleidenschaft gezogen.Erstmals seit Jahrzehnten würden die Piloten der Fluggesellschaft British Airways für eine bessere Bezahlung streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft Balpa seien am heutigen Montag, sowie am morgigen Dienstag und am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant. Die Fluggesellschaft habe deshalb nahezu alle Flüge gestrichen.Es habe keine Möglichkeit gegeben vorherzusagen, wie viele Piloten zur Arbeit kommen oder welche Flugzeuge sie fliegen dürfen, habe die Airline in London mitgeteilt. "Wir hatten daher keine andere Wahl, als unsere Flüge zu fast 100 Prozent abzusagen." British Airways habe den Piloten im Juli eine Gehaltserhöhung von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Dies sei jedoch zurückgewiesen worden.Zehntausende Passagiere seien von dem Piloten-Ausstand betroffen. British Airways biete etwa 850 Flüge pro Tag an. Kunden seien Erstattungen oder Umbuchungen angeboten worden.Das Analysehaus RBC habe bereits vor zwei Wochen angesichts des nahenden Streiks die Umsatz- und Ergebnisprognosen für IAG der Jahre 2019 bis 2021 gesenkt. Das Kursziel habe Analyst Damian Brewer jedoch bei 650 Pence belassen. Ein Streik sei in dem Kurs bereits eingepreist.Die Aktie von Konkurrent Lufthansa sei am Vormittag ebenfalls abgesackt. Die 14-Euro-Marke sei unterschritten worden, ein Test der Tiefstkurse unter 13 Euro von Mitte August sei denkbar. Mit einem Minus von 2,8 Prozent habe sie mit am DAX-Ende notiert. Ein Vergleich der beiden Airline-Aktien zeige, dass sich die beiden wenig geben würden. Seit Jahresanfang hätten sie gut 30 Prozent verloren, die Abwärtstrends seien intakt.Auch bei der angeschlagenen französischen Airline Aigle Azur werde heute gestreikt. Die Fluggesellschaft suche im Rahmen eines förmlichen Sanierungsverfahren derzeit einen Käufer. Mögliche Interessenten hätten noch bis Montagmittag Zeit, ein Angebot abzugeben. Im Gespräch seien unter anderem die Air-France-Gruppe, Easy Jet und Air Caribbean.Die Aktie von Air France-KLM sei am Vormittag um fast neun Prozent in die Tiefe gesackt. Die Fluggesellschaft habe in der Hauptreisezeit schwächere Buchungsdaten als erwartet veröffentlicht.