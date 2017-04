ISIN Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport AG:



Der Hypoport-Konzern ist ein technologiebasierter Finanzdienstleister. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei voneinander profitierenden Geschäftsbereichen Institutionelle Kunden, Privatkunden und Finanzdienstleister. In allen drei Geschäftsbereichen befasst sich der Hypoport-Konzern mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech).



Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 350 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb.



Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und von gewerblichen Immobilieninvestoren. Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX aufgenommen. (24.04.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von Analystin Marie-Thérèse Grübner von Warburg Research:Marie-Thérèse Grübner, Analystin von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport AG.Das Berliner Unternehmen habe über ein starkes Transaktionsvolumen berichtet, was auf weiter deutliche Marktanteilsgewinne des Marktplatzes Europace hindeute, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Direkte Rückschlüsse vom Transaktionsvolumen auf Umsätze und Gewinne seien jedoch schwierig. Am 4. Mai lege die Hypoport AG Zahlen für das erste Quartal vor.Marie-Thérèse Grübner, Analystin von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Hypoport-Aktie mit einem Kursziel von 117 Euro bestätigt. (Analyse vom 21.04.2017)